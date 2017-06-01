В России впервые прошла защита диссертации по теологии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Автором работы выступил декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский. Тема диссертации – «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского».

Как заявил глава диссертационного совета митрополит Волоколамский Иларион, «нынешняя защита имеет большое значение для теологии как науки и для признания ее как таковой».

За присуждение Ходзинскому степени кандидата теологии подали 21 голос из 22. Отмечалось, что один бюллетень оказался неправильно заполнен, его посчитали недействительным.

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) признала теологию научной специальностью в 2015 году. В 2016 году были созданы диссертационный и экспертный советы по этой дисциплине. Ранее ученые степени «кандидат богословия» или «доктор богословия» присваивалась советами духовных академий и университетов РПЦ.