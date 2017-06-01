Отдыхающие в Плесе Ивановской области могли бы платить курортный сбор, чтобы город мог поддерживать и развивать туристическую инфраструктуру. С таким предложением выступил областной губернатор Павел Коньков в рамках Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Город Плес с населением около тысячи человек принимает в год порядка 100 тысяч туристов. Несмотря на это, за несколько лет город не прибавил в бюджетных отчислениях ничего, деньги только тратятся на поддержку туристической инфраструктуры. Я считаю, что введение курортного сбора смогло бы решить данную проблему», – пояснил он.

По словам Конькова, «это не должны быть большие деньги». Он отметил, что если каждый турист будет платить хотя бы по 40–50 рублей, то этих денег хватило бы «на текущую поддержку инфраструктуры».

Губернатор Ивановской области отметил, что свое предложение о курортном сборе в Плесе представит министру культуры РФ Владимиру Мединскому на следующей неделе.

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Законопроект о введении в нескольких российских регионах курортного сбора внесли в Госдуму 6 мая. Согласно документу, сбор в качестве эксперимента с 2018 по 2022 год нужно установить в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Размер сбора «не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения».

Плес стал часто упоминаться в СМИ после того, как в сентябре 2016 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил о даче в этом районе, якобы построенной на деньги Леонида Михельсона для премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Представитель главы правительства Наталья Тимакова говорила, что Медведев останавливался в этом доме, но он ему не принадлежит.