Власти Москвы изменят порядок учета голосов жителей домов, попавших под программу сноса. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«По уточненному порядку, голоса “молчунов” будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным “за” или “против” включения дома в проект программы реновации», – заявил он.

Действующий порядок голосования подразумевает, что тех, кто воздержался от голосования, будут считать поддерживающими снос пятиэтажки. Собянин отметил, что проводить голосование подобным образом у него «рука не поднимается».

@widget type=post-embed id=82281

Перед началом голосования Собянин также пообещал, что дома на месте снесенных хрущевок не будут иметь более 14 этажей. Вице-мэр Марат Хуснуллин 31 мая, однако, допустил строительство домов выше 20 этажей. В некоторых районах дома придется строить более плотно, добавил вице-мэр.

Московская городская дума в середине мая приняла закон, который прописывает гарантии владельцам жилья в хрущевках. Москвичи смогут получить равнозначную, равноценную квартиру или денежную компенсацию. Проголосовать о включении дома в программу сноса жители столицы могут до 15 июня.