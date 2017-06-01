Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила руководство крупного украинского интернет-провайдера Wnet в связях с российскими спецслужбами. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте СБУ.

Служба установила, что Wnet передал сегмент сети и телекоммуникационное оборудование «фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ», установившая на оборудовании собственные технические средства. В ФСБ планировали таким образом получить доступ к информации сети провайдера, среди клиентов которого на Украине – государственные учреждения, международные организации и крупные банки.

В СБУ также пояснили, что благодаря доступу к каналу Wnet доступ в интернет в Крыму получили ФСБ и военные структуры РФ. Кроме того, провайдер «по указанию российских кураторов» не заблокировал доступ к запрещенным на Украине ресурсам РФ.

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Заметка дополняется.