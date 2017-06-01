Фотография с прикованным к стене гражданином Узбекистана Камроном Усмоновым носит «постановочный характер». Об этом заявили в пресс-службе Московского городского суда в фейсбуке.

«Размещенная в публикации фотография носит постановочный характер и не отображает действительности; помещение, изображенное на фотографии, в Московском городском суде отсутствует», – отметили представители суда.

В комнате для ознакомления с нормативно-методическими документами находятся два стола, два стула, а также два кольца, сказано в заявлении. Отмечается, что кольца необходимы для безопасности сотрудников суда, а сама комната оборудована видеокамерами.

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова добавила, что упомянутой комнатой пользуются только сотрудники полиции. В Мосгорсуде при этом признали недопустимость применения силы к арестантам, однако напомнили, что проверка таких инцидентов не относится к их компетенции.

«Медиазона» ранее сообщила, что предназначенную для ознакомления с документами комнату в Мосгорсуде используют для пыток. Как рассказал изданию представитель Общественной наблюдательной комиссии Дмитрий Пискунов, конвоиры пристегивали к кольцам подследственных или подсудимых, а затем либо избивали, либо оставляли в обездвиженном состоянии на длительное время.

Издание сопроводило публикацию фотографией арестованного Камрона Усмонова в данной комнате. Фотографию, по словам Усмонова, сделал один из сочувствующих конвоиров. Усмонов рассказывал, что стол и стул ему выдали однажды, когда там проходила проверка.

Заметка дополняется.