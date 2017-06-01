Владелец группы ЕСН Григорий Березкин заявил, что после покупки РБК не собирается никого менять. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пока никого менять в РБК не планируем, компания работает, на мой взгляд, неплохо. Минимум изменений – это лучшее, что может быть», – сказал Березкин.

Он также отметил, что не собирается объединять РБК с другими своими медиаактивами, в числе которых издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro. «Такого я не планирую.Меня кто-то неправильно понял», – отметил бизнесмен.

По словам Березкина, он не обсуждал покупку холдинга ни с кем во власти. Точную дату сделки он называть не стал согласно договоренности с нынешним владельцем холдинга Михаилом Прохоровым.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба разрешила структуре ЕСН Березкина купить 65,43% голосующих акций ПАО «РБК», а также 80,4% акций «РБК Онлайн». Сумму сделки в ФАС не назвали. «Ведомости» писали, что она составит «существенно меньше» $200 млн. Как утверждали источники «Коммерсанта», Березкин был готов купить РБК за $100 млн, но цену снизили почти в два раза.

Заметка дополняется.