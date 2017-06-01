Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о выборах президента. Документ размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно закону, избирателей будут включать в списки для голосования по месту нахождения на основании заявления, открепительные удостоверения отменяются на выборах всех уровней.

День выборов президента в 2018 году переносится на 18 марта – годовщину присоединения Крыма. В документе это не оговаривается прямо. Авторы предложили на неделю переносить выборы в случае, если они придутся на день перед праздником или если неделя включает нерабочий праздничный день. В 2018 году выборы запланированы на 11 марта, но 8 марта – нерабочий день.

Партии также смогут направлять наблюдателей на выборы без предварительного уведомления. Они получат право наблюдать за выборами в нескольких избирательных комиссиях.

Упрощаются также требования к подписным листам в поддержку кандидата в президенты. Адрес места жительства избирателя может не содержать каких-либо данных, если это не мешает его восприятию.

Ранее закон приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Авторами инициативы выступили сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков.