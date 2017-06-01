Компания Danone профинансирует создание новых серий мультфильма «Трое из Простоквашино». О договоренности производителя молочных продуктов «Простоквашино» и «Союзмультфильма» говорится в совместном пресс-релизе, 1 июня поступившем в Republic.

Сумма контракта не раскрывается. По условиям соглашения, с 2018 по 2020 год «в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D» будут сняты 30 серий мультсериала длительностью 6,5 минуты каждая.

Исключительные права на новые серии «Простоквашино» будут у «Союзмультфильма». В свою очередь, Danone получит право использовать образы персонажей для рекламы молока и молочной продукции в России, странах СНГ, а также в Евросоюзе, Грузии, Прибалтике, Китае и Монголии.

О том, что Danone может частично выделить средства на съемки продолжения «Простоквашино», источники RNS говорили еще в феврале текущего года. На тот момент совокупные затраты на съемки оценивались примерно в 500 млн рублей, но не уточнялось, какая доля из этой суммы придется на Danone.

В середине 2016 года министр культуры РФ Владимир Мединский пригрозил Danone проблемами из-за недобросовестного использования образов из советских мультфильмов. В январе 2017 года министр говорил, что конфликт компании и «Союзмультфильма» улажен, но деталей не привел.