Во Франции не обнаружили следов причастности российских хакеров к атакам на предвыборный штаб Эммануэля Макрона. Об этом заявил глава французского Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) Гийом Пупар, его цитирует Associated Press.

Как подчеркнул Пупар, ANSSI не обнаружило подтверждений того, что за атакой может стоять российская хакерская группировка APT28, которую обвиняли, в том числе, во вмешательстве в выборы президента США.

Он отметил, что атака «была настолько обычной и простой, что ее мог совершить практически кто угодно». По словам Пупара, атаку мог совершить один человек.

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Ранее газета Le Monde со ссылкой на официальное расследование французских правоохранительных органов писала, что к взлому почты Макрона причастны американские неонацисты. В частности, речь шла о хакере Эндрю Ауэрнхаймере, известном под псевдонимом weev.

6 мая стало известно, что почту штаба Макрона взломали. В сети появилось около 9 гигабайт электронных писем, фото и приложений, датированных периодом до 24 апреля 2017 года. Команда Макрона подтвердила факт утечки.

В ночь перед вторым туром президентских выборов во Франции активисты объявили о «российском следе» в переписке штаба. В ней обнаружили упоминание российской компании «Эврика», которая называет себя подрядчиком Минобороны. Также в метаданных документов нашлось упоминание Георгия Петровича Рошки, в фирме «Эврика» также есть сотрудник с таким именем.

Макрон победил во втором туре президентских выборов во Франции 7 мая, за него проголосовали 66% избирателей.