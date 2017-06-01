«Независимая нефтегазовая компания» (ННК) бывшего руководителя «Роснефти» Эдуарда Худайнатова включена в санкционный список США, направленный против развития ядерной программы Северной Кореи. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

Также в перечень включено дочернее предприятие ННК, занимающееся сбытом – компания «ННК-Приморскнефтепродукт». Кроме того, в список попала московская фирма Ardis-Bearings, а также гражданин РФ Игорь Мичурин, связанные с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation. Под ограничительные меры подпали также Корейская народная армия и минобороны КНДР.

Как отмечается в релизе американского министерства, ННК подписала контракт на поставки нефти в КНДР и отгрузила Пхеньяну нефтепродукты на сумму более $1 млн. Власти США также предполагают, что ННК могла участвовать в схемах обхода санкций в отношении Северной Кореи.

Худайнатов создал ННК после ухода из «Роснефти». В нефтяной госкомпании он занимал пост президента в 2010–2012 годах и вице-президента до середины 2013 года.