Все мы с детства усвоили, что грязь – это плохо. Мамы и бабушки допрашивали: «Ты помыл руки?» прежде чем позволить сесть за стол, а грозный умывальник из детской книжки стыдил «нечистых трубочистов». Вряд ли кому-то придет в голову испачкаться, чтобы стать более здоровым: грязь это микробы, а микробы это плохо. Но сегодня наука предлагает пересмотреть старые воззрения и привычки – появляется все больше подтверждений тому, что микробов можно и нужно любить. В последние годы ученые специально водят микробов из почвы в тело человека и животных, чтобы восстановить наши отношения с ними (повсеместная санитария – относительно недавнее изобретение). Пока результаты воодушевляющие. Журналистка Зои Шлэнгер рассказывает, что хорошего мы сейчас знаем про обычную грязь.

В 2004 году онколог одной из лондонских больниц Мари О’Брайан решила проверить, способны ли бактерии Mycobacterium vaccae, часто встречающиеся в почве, помочь онкобольным. Ее идея состояла в том, что иммунитет, столкнувшись с микроорганизмами-«чужаками», активизируется и будет лучше бороться с раком. Эта мысль была основана на более ранних исследованиях, обнаруживших, что M. vaccae помогли пациентам с устойчивым к лекарствам туберкулезом и хорошо показали себя в сочетании с иммунотерапией. Чтобы проверить эту теорию, О’Брайан одновременно со стандартной химиотерапией ввела 210 больным с раком легких предварительно обезвреженные M. vaccae. Результаты оказались неожиданными.