При стрельбе на Подоле в Киеве ранен россиянин Адам Осмаев, которого в 2012 году арестовывали на Украине по обвинению в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. Внимание на публикацию обратила «Медиазона».

По данным РБК-Украина, Осмаев с женой Аминой Окуевой договорились об интервью с человеком, назвавшимся журналистом Le Monde Алексом Вернером. На встрече «Вернер» достал пистолет «Глок» и выстрелил в Осмаева, после чего Окуева четырежды выстрелила в нападавшего из наградного ПМ. Обоих раненых отвезли в 17-ю городскую больницу.

В свою очередь, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко подтвердил в фейсбуке, что нападение было совершено на Осмаева и Окуеву на улице Кирилловской. Он объяснил, что стрелявший «под видом иностранного журналиста втерся в доверие» к Осмаеву.

Осмаева в 2012 году подозревали в совершении взрыва в Одессе, в результате которого погиб россиянин Руслан Мадаев. В 2014 году украинская прокуратура сняла с Осмаева обвинения в покушении на президента РФ; он был признан виновным в изготовлении взрывчатки и отпущен из-под стражи. Тогда же Осмаев обжаловал в ЕСПЧ решение о своей экстрадиции; постановление об экстрадиции Генпрокуратура Украины отменила в августе 2014 года.

В феврале 2015 года Осмаев возглавил добровольческий батальон имени Джохара Дудаева, участвовавший в конфликте в Донбассе на стороне украинских силовиков. В марте того же года «Комсомольская правда» опубликовала интервью с неназванным сотрудником ФСБ, в котором Осмаев назывался вероятным заказчиком убийства Бориса Немцова. Сам Осмаев заявлял, что не имеет к убийству Немцова никакого отношения.