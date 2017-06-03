В результате стихийного бедствия в Москве и Подмосковье 29 мая погибли 16 человек, еще 200 пострадали. Материальный ущерб еще только предстоит оценить. Были повреждены сотни машин, повалены почти тридцать тысяч деревьев. Но что, собственно, произошло?

На этот вопрос есть вполне конкретный ответ. Столицу пересек холодный атмосферный фронт, сопровождавшийся активизацией конвективных процессов и шквалистым усилением ветра. Это явление метеорологи называют линией шквалов. В разных регионах европейской части России такие шквалы случаются не меньше десяти раз в год. Это нередкое и довольно разрушительное явление. В 2010 году было два очень сильных шквала – один в Новгородской и Ленинградской областях, другой шел от Ярославской области до Пермского края, которые буквально выкосили несколько десятков тысяч гектаров леса.