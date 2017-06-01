Компания «Яндекс» решила закрыть офисы в Одессе и Киеве. Эту информацию Vc.ru подтвердил директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков.

Он отметил, что после включения в санкционный список компания «фактически не может вести деятельность на территории Украины»​.

«В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим продолжить работу в других офисах “Яндекса” в разных странах», – рассказал Манджиков.

Ранее гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин заявлял, что, скорее всего, «экономическое вовлечение в бизнес на Украине будет сокращено или обнулено».

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29 мая в офисах «Яндекса» в Киеве и Одессе прошли обыски. Позднее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила компанию в передаче персональных данных украинских граждан российским спецслужбам. В «Яндексе» обвинения отвергли.

Президент Украины Петр Порошенко 16 мая расширил санкции против России, под них попали, в частности, «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.Ru и «Яндекс». Согласно указу, активы оказавшихся в ограничительном списке компаний должны быть заморожены на территории страны, а местные провайдеры должны запретить предоставлять доступ к сайтам.