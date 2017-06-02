Чтобы начать решать проблему, надо сначала признать, что она существует. С этим в российской венчурной отрасли все хорошо. Проблемы обсуждают охотно, причем последние лет пять почти одни и те же. Исключением не стал и Петербургский экономический форум, на котором вновь было сформулировано, что не так с венчуром в России. Желание угнаться за Кремниевой долиной владеет отечественными функционерами в сфере венчурных инвестиций уже почти десяток лет. Что в итоге? В США появляются новые компании-единороги с оценкой больше $1 млрд, они становятся примерами для подражания в России, но дальше дело не идет. На форуме объяснили, почему это так, и даже попытались предложить решение. Что не так с российским венчуром?
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