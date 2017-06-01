Американский режиссер Оливер Стоун в интервью для документального фильма о президенте России Владимире Путине спросил российского лидера о том, какая, по его мнению, его ждет судьба. Фрагмент расшифровки интервью приводит CBS News.

Путин ответил, что «только Богу известно о судьбе», причем как его, так и Стоуна. Тогда режиссер спросил: «Умереть в постели, может быть?»

«Однажды это случится с каждым из нас. Вопрос заключает в том, что мы сумеем сделать на этой бренной земле, получим ли от жизни удовольствие?» – сказал президент.

В разговоре Стоун также коснулся темы покушений на российского лидера. Он отметил, что, по его сведениям, за три президентских срока на Путина было совершено пять покушений. Режиссер для сравнения упомянул бывшего главу Кубы Фиделя Кастро, на которого совершали около 50 покушений.

Путин ответил, что разговаривал на эту тему с Кастро. По словам президента, бывший кубинский лидер спросил его однажды: «Знаете, почему я еще жив?» На вопрос Путина «Почему?» он ответил: «Потому что я всегда лично занимался своей безопасностью».

Стоун уточнил, доверяет ли Путин своей службе безопасности, на что получил утвердительный ответ. Режиссер добавил, что часто покушения на президента совершают люди, которые попадают в его службу безопасности.

«Мне известно об этом. Знаете, как говорят на этот счет русские? Они говорят, что тот, кому суждено быть повешенным, не утонет», – подчеркнул Путин.

Фильм «Интервью Путина» выйдет на экраны 12 июня на телеканале Showtime. Он состоит из четырех частей, его основу составили несколько бесед с российским лидером, записанных в течение двух лет.

Стоун пояснил, что снял фильм, так как, по его мнению, у американцев нет «полного представления» о российском президенте.