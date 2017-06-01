С 1 июня Арам Габрелянов прекратил работу в качестве заместителя генерального директора Национальной Медиа Группы (НМГ) Юрия Ковальчука. Об этом «Дождю» рассказали собеседники, знакомые с Габреляновым. На сайте НМГ он не указан среди руководителей.

В пресс-службе холдинга заявили, что Габрелянов ушел с поста заместителя генерального директора после того, как газета «Известия» перешла под управление НМГ в 2016 году. Как отметил телеканал, тогда информации об уходе Габрелянова не было, а его имя числилось на сайте холдинга среди руководителей.

Источник в холдинге пояснил, что уход Габрелянова фактически говорит о прекращении его сотрудничества с Ковальчуком.

Заметка дополняется.