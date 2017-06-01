Президент США Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает The Guardian.

«Во исполнении моего священного долга защитить Америку, США выйдут из Парижского соглашения по климату», – сказал президент.

По данным источников Reuters в Конгрессе, процедура выхода из соглашения в соответствии с требованиями ООН займет около четырех лет.

Согласно докладу Белого дома, которое опубликовало издание Politico, Вашингтон считает Парижское соглашение по климату «плохой сделкой для американцев». Отмечается, что условия документа «плохо обсуждались» администрацией бывшего президента США Барака Обамы, а само соглашение было подписано «от отчаяния».

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Ранее Трамп отменил указы Обамы по борьбе с изменением климата, а также стратегию развития экологически чистой энергетики, которая ограничивает выбросы парниковых газов на угольных электростанциях.

Президент обещал положить конец «войне с углем», а глобальное потепление называл «мистификацией, изобретенной китайцами».

Парижское соглашение по климату представители 194 стран подписали в 2015 году. Они договорились постепенно отказаться от ископаемого топлива и ограничить выбросы углекислого газа.

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