Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск объявил об уходе из экспертного совета при президенте США Дональде Трампе. Об этом он написал в твиттере.

Это заявление последовало после того, как Трамп заявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату.

«Выход из Парижского соглашения – это плохое решение для Америки и всего мира», – пояснил Маск.

Ранее основатель Tesla пообещал, что выйдет из всех экспертных советов, если Трамп решит вывести США из Парижского соглашения. Он пояснял, что у него «нет другого выбора», так как он «сделал все возможное», чтобы предотвратить выход США из соглашения.

Трамп пояснил, что условия Парижского соглашения оказались невыгодными для США. Он пообещал, что Вашингтон либо вновь подпишет документ на «выгодных» условиях, либо выступит с инициативой заключить новое соглашение. Как заявили источники Reuters в Конгрессе, процедура выхода займет около четырех лет.

Экс-президент США Барак Обама, комментируя решение Трампа, заявил, что с выходом из соглашения США «присоединяются к небольшому числу стран, отвергающих будущее».

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12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже представитель 194 стран договорились постепенно отказаться от ископаемого топлива и ограничить выбросы углекислого газа. Соглашение не поддержали Сирия и Никарагуа.