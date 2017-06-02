Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал предложение властей Москвы перенести шествие 12 июня с Тверской улицы. Об этом он сообщил в эфире «Навальный.LIVE».

«Это очевидное хамство, просто люди изголяются. Меня это выводит еще больше, чем коррупция. То, как они сидят и мерзко хихикают: “А давайте посмеемся над ними и выделим им место для шествия – 360 метров!”», – сказал Навальный.

Мэрия предложила организаторам два альтернативных варианта: по улице Перерва или по проспекту академика Сахарова. По словам политика, проведение акции на проспекте Сахарова – небезопасно, так как создаст на территории «ненужную плотность».

Навальный добавил, что организаторы сообщили властям Москвы о своем несогласии с предложенными площадками и попросили выделить для акции больше места.

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Как ранее пояснили московские чиновники, 12 июня на Тверской улице запланированы акции в честь Дня России, кроме того, на улице ведутся ремонтные работы. В мэрии также говорили, что Навальный не может быть организатором публичного мероприятия (оппозиционер привлекался к ответственности по административным статьям, в том числе о нарушении правил митингов).

В пресс-службе департамента региональной безопасности пояснили, на 12 июня было подано две заявки, вторую направил директор ФБК Роман Рубанов. По его уведомлению предложили провести шествие по альтернативному маршруту.

Организаторы позиционируют акцию как антикоррупционную. Предполагается, что в ней примут участие около 15 тысяч человек.