Основатель ЕСН Григорий Березкин обсуждал с владельцем российского журнала Forbes Александром Федотовым возможность покупки издания. Об этом «Ведомостям» рассказали знакомые бизнесменов.

Один из источников пояснил, что переговоры находятся на «очень предварительной стадии», так как Федотов не подтвердил намерение продать журнал, а Березкин «не сделал конкретного предложения».

Другой собеседник отметил, что сначала основатель ЕСН планирует закрыть сделку по покупке РБК, а потом перейти к «активным переговорам» с владельцем Forbes. По информации издания, Березкин также заинтересован в покупке других изданий Федотова (ему принадлежит издательский дом ACMG, куда входят Numero, L’Officiel, Geo, SNC, «Ок!» и другие издания).

В 2015 году Березкин уже пытался купить Forbes, но немецкий Axel Springer продал актив Федотову.

Заметка дополняется.