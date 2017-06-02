Сторонники «Исламского государства», задержанные в Москве 25 мая, готовили теракт на станции метро «Теплый стан». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Задержанные, а позже арестованные работали грузчиками на предприятии, выпускающем кока-колу. Речь идет о гражданах Узбекистана Фуркате Кушаеве и Мухаммадюсуфе Ашурове, таджике Абдушукуре Гулмирзаеве и выходце из Дагестана Магомеде Давудове.

Гулмирзаев заявил следствию, что «в террористическом подполье он не состоял, а друзья использовали его, что называется, втемную». Остальные сообщили, что «добровольно и осознанно» вступили в ИГИЛ.

Первым под влияние «Исламского государства» попал Ашуров, который в «Одноклассниках» познакомился со своим земляком, переехавшим в Турцию. Собеседник дал понять, что сотрудничает с ИГИЛ, а также посоветовал использовать Telegram. Поле сам Ашуров через несколько месяцев дал своему земляку байат (клятву), присягнув на верность ИГИЛ.

Заметка дополняется.