В Белом доме появится специальное подразделение, которое будет отвечать на запросы СМИ и следователей в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом The Wall Street Journal рассказали участники спецгруппы.
Инициаторами создания подразделения выступили глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный стратег Стив Бэннон и старший советник Трампа Джаред Кушнер. В спецгруппу войдут юристы, аналитики и пиарщики.
Как отметила WSJ, создание спецгруппы необходимо из-за особого внимания к этой проблеме предполагаемого вмешательства в выборы. Газета не уточнила, когда именно подразделение начнет работу.
Ранее Reuters сообщило о создании в Белом доме «оперативного штаба», который поможет администрации Трампа взаимодействовать с Минюстом в ходе расследования предполагаемых связей с Россией. Отмечалось, что в состав штаба войдут опытные политические консультанты, бывшие менеджеры компаний, юристы. В частности – Кушнер, Бэннон, а также экс-менеджере предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски.
Агентство поясняло, что идея создать такой штаб стала актуальной после того, как Минюст назначил бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным советником по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы.
Трамп, в свою очередь, нанял адвоката Марка Казовитца, который будет представлять его интересы по делу о предполагаемых связях с Россией.
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