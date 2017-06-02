В Белом доме появится специальное подразделение, которое будет отвечать на запросы СМИ и следователей в ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США. Об этом The Wall Street Journal рассказали участники спецгруппы.

Инициаторами создания подразделения выступили глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный стратег Стив Бэннон и старший советник Трампа Джаред Кушнер. В спецгруппу войдут юристы, аналитики и пиарщики.

Как отметила WSJ, создание спецгруппы необходимо из-за особого внимания к этой проблеме предполагаемого вмешательства в выборы. Газета не уточнила, когда именно подразделение начнет работу.

Ранее Reuters сообщило о создании в Белом доме «оперативного штаба», который поможет администрации Трампа взаимодействовать с Минюстом в ходе расследования предполагаемых связей с Россией. Отмечалось, что в состав штаба войдут опытные политические консультанты, бывшие менеджеры компаний, юристы. В частности – Кушнер, Бэннон, а также экс-менеджере предвыборного штаба Трампа Кори Левандовски.

@widget type=post-embed id=82904

Агентство поясняло, что идея создать такой штаб стала актуальной после того, как Минюст назначил бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным советником по делу о предполагаемом вмешательстве России в выборы.

Трамп, в свою очередь, нанял адвоката Марка Казовитца, который будет представлять его интересы по делу о предполагаемых связях с Россией.