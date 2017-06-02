Упоминаемость в СМИ премьер-министра России Дмитрия Медведева в марте 2017 года увеличилась в полтора раза относительно января 2017 года. Об этом свидетельствуют данные «Медиалогии», с которыми ознакомились «Ведомости».

Если в январе Медведева упоминали 44 884 раза, а в феврале – 41 480 раз, то в марте – 65 276 раз.

Как подчеркнули «Ведомости», медиаиндекс премьера сократился. Этот показатель складывается из влиятельности источника информации, контекста сообщения («позитивного», «негативного» или «нейтрального»), роли объекта в сообщении и других критериев. Эксперты заметили, что если в феврале медиаиндекс Медведева составлял 329 450, в марте – 322 707.

Эксперты выяснили, что снижению медиаиндекса способствовали расследование ФБК о «тайной империи» Медведева, новости об антикоррупционных митингах «Он нам не Димон», слова президента Владимира Путина о болезни Медведева, а также требование КПРФ проверить содержание фильма и реакция Медведева на расследование.

Следи «негативных» новостей, несвязанных с расследованием ФБК, «Медиалогия» назвала ответ президента Белоруссии Александра Лукашенко на слова Медведева о повышении цены на газ.

Положительно на медиаиндексе Медведева сказались новости о продлении «экспериментального» тарифа «Платона», а также сообщения в СМИ о ситуации, когда Медведев раскритиковал главу Минсельхоза Александра Ткачева за опоздание на заседание правительства и посоветовал ему «ставить будильник в разные места».

Издание отметило, что в апреле медиаиндекс премьер-министра вырос до 424 441, а в мае достиг среднего значения – 370 926.

По мнению политолога Глеба Павловского, образ Медведева уже сформирован. По его словам, это «образ слабости, а он плохо корреспондируется с образом хищничества и коррупции и скорее был высмеян в качестве слабого коррупционера». Но при этом эксперт заметил, что нанесен ущерб имиджу премьер-министра, так как «образ слабости и ожидание ухода усилились».

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Согласно данным апрельского опроса «Левада-центра», 8% россиян выступают «определенно за» отставку премьер-министра России Дмитрия Медведева, 27% – «скорее за».