Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что в стране пройдет референдум по новому проекту Конституции. Об этом сообщает Reuters.

«Я должен предложить это: новая конституция будет вынесена на консультативный референдум, на котором люди выскажут мнение, согласны ли они с этим проектом», – сказал Мадуро.

Ранее президент объявил о созыве учредительного собрания, которое может реформировать государственный строй или правовую систему страны. Парламентская оппозиция, в свою очередь, настаивала на необходимости провести референдум, чтобы узнать, согласны ли граждане с решением главы государства. Верховный суд постановил, что организовывать референдум для созыва учредительного собрания не требуется.

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С начала апреля в Венесуэле проходят массовые антиправительственные акции. Их участники добиваются отстранения Мадуро от власти и требуют проведения «честных выборов». По последним данным, которые приводит Reuters, в ходе протестов погиб как минимум 61 человек.