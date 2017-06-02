После стрельбы в курортном комплексе в столице Филлипин пожарные обнаружили тела как минимум 34 погибших. Об этом сообщает Reuters.
Как уточнило агенство, большинство людей умерли от удушья.
Вечером 1 июня мужчина открыл огонь в казино в курортном комплексе Resorts World Manila. Отмечалось, что выстрелы не были направлены на людей – он стрелял по столам, несколько из них загорелись.
В полиции обнародовали фотографию нападавшего, подчеркнув, что он действовал в одиночку. После стрельбы он покончил с собой.
https://twitter.com/ABSCBNNews/status/870452816568958977
Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство», сообщил проект SITE. При этом глава полиции Филиппин Рональд Дела Роса исключил версию теракта, подчеркнуло Reuters. По мнению полиции, ИГИЛ заявило о причастности к нападению ради пропаганды своей группировки.
Предполагаемой целью нападения в полиции назвали кражу. Представитель манильской полиции Кимберли Молитас рассказала агентству, что из казино украли фишки на 113 млн песо ($2,27 млн). Позднее их удалось вернуть.
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