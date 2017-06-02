Россия отменила ограничения на ввоз всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов. Соответствующий документ опубликован 2 июня на сайте российского правительства.

«Подписанным постановлением из перечня [запрещенной продукции] исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника», – говорится в документе.

Кроме того, Россия сняла запрет на выполнение турецкими организациями некоторых видов работ и оказание услуг. Речь идет, в частности, о строительстве и туризме.

В то же время вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил 2 июня, что ввоз помидоров из Турции возможен для переработки примерно с ноября по апрель, передает «Интерфакс». Дворкович подчеркнул, что объемы таких поставок будут небольшими.

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1 июня глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что запрет на импорт помидоров из Турции продлится еще не менее трех лет. Он пояснил, что такой срок требуется России для развития собственного производства томатов.

«Мы уже в два раза снизили импорт томатов и производим у себя в стране 800 тысяч тонн. Нам нужно еще примерно полмиллиона тонн – это, как я говорил, три-пять лет, в зависимости от конъюнктуры рынка, внутреннего спроса», – приводил слова министра «Прайм».

Россия ввела экономические санкции против Турции с 1 декабря 2015 года после того, как осенью того же года турецкие ВВС сбили на границе с Сирией российский бомбардировщик Су-24. В июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с извинениями за сбитый самолет, а месяц спустя правительство России объявило о восстановлении торговых отношений с Турцией.

3 мая Путин встретился с Эрдоганом. По итогам переговоров лидеры двух стран договорились «снять все запреты», но Россия решила пока сохранить запрет на импорт турецких помидоров и визовый режим для граждан Турции.