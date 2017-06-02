Вице-президенту Еврокомиссии Андрусу Ансипу не понравилось предложение сооснователя Microsoft Билла Гейтса о налогообложении труда роботов. Об этом сообщает CNBC.

«Ни в коем случае. Ни за что», – так отреагировал Ансип на вопрос, поддержит ли он идею Гейтса.

По словам еврокомиссара, подобный налог может помешать Европе развивать искусственный интеллект, дав преимущество другим странам. В то же время Ансип отметил, что «полностью согласен» с идеей, что налоги призваны «влиять на некоторые процессы»: так, ему импонирует идея облагать налогом вредные привычки, например, курение или потребление алкоголя.

Гейтс в феврале текущего года заявил, что если роботы начнут трудиться вместо людей, то с них, как и с людей, следует взимать налоги. Он отметил, что такой шаг поможет временно замедлить автоматизацию производства и помочь финансированию других видов наемного труда.

Европарламент в феврале уже отклонил предложение ввести робоналог. В то же время европейские власти считают нужным законодательно прописать использование роботов в целом.