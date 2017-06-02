Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился сменить исполняющую обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ираду Вовненко. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванные источники в городском правительстве.

По словам собеседника издания, в Смольном считают, что «таким объектом может руководить только мужчина». Предполагается, что нового руководителя музея назначат в течение нескольких дней.

Вовненко была представлена коллективу музея 31 мая, указание Полтавченко кадровой службе Смольного поступило 1 июня. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов отказался прокомментировать «Интерфаксу» данные о поиске замены для Вовненко.

Сразу после того, как стало известно о назначении Вовненко, в социальных сетях стало обсуждаться ее литературное творчество. Вовненко – член Союза писателей России и автор нескольких любовных романов.

«– Я тебя ненавижу, Тигр, и от этого еще больше люблю. – А ты – моя несочетаемая сочетаемость…» – вот цитата одного из ее романов, которую приводит «Медуза».

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Вовненко также основала благотворительный фонд «Ренессанс», была заместителем главы отдела связей с общественностью музея «Исаакиевский собор». С 2009 года она руководила проектом «Собрание друзей Исаакиевского собора», с 2003 года работала главным специалистом международного отдела музея «Царское Село», принимала участие в проекте по восстановлению Янтарной комнаты.

Прежний руководитель музея «Исаакиевский собор» Николай Буров подал в отставку в апреле текущего года; его контракт истекает 5 июня. Ранее Буров выражал несогласие с планами передать собор в пользование РПЦ.

О передаче Исаакиевского собора РПЦ Полтавченко объявил 10 января 2017 года. Это решение вызвало массовые протесты петербуржцев. Ожидается, что датой передачи станет 12 июля, ранее сообщалось, что у чиновников «есть желание» передать здание церкви к Пасхе.