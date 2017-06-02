Банк России начал работу над национальной криптовалютой. Об этом заявила заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, передает «Прайм».

«На самом деле все регуляторы пришли к мысли, что, безусловно, национальную виртуальную валюту делать надо. Это будущее. Вопрос конкретного времени», – отметила она.

В конце мая Центробанк предложил считать криптовалюты цифровым товаром и облагать их соответствующим налогом. Скоробогатова тогда отмечала, что выпуск виртуальных денег, не обеспеченных золотым запасом, может привести к нестабильности на финансовых рынках.

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О том, что Россия намерена запустить национальную криптовалюту, в мае 2016 года писал «Коммерсантъ». При этом власти якобы хотели запретить использование в стране других виртуальных валют.

Заметка дополняется.