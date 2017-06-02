Глава «Роснефти» Игорь Сечин допустил возможность мирового соглашения с АФК «Система». Об этом он заявил в кулуарах Петербургского экономического форума, передает «Интерфакс».

«Возможно все», – сказал Сечин, отвечая на соответствующий вопрос.

Акции «Системы» на Московской бирже подскочили сразу на 7% после заявлений главы «Роснефти», позднее рост котировок составил 9%.

Ранее 2 июня пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что нефтяная госкомпания пока не планирует подавать дополнительные иски к «Системе», сообщал «Прайм». В то же время, по словам Леонтьева, «Роснефть» сформулирует новые претензии к «Системе», если по итогам аудита «Башнефти» для этого появятся юридические основания.

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«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая, потребовав возместить убытки «Башнефти» после ее реорганизации в 2014 году. Сумма иска изначально составляла 106,6 млрд рублей, но 24 мая была увеличена до 170,6 млрд рублей. В «Системе» сочли иск незаконным и необоснованным, а новые требования «Роснефти» назвали чем-то «из области ненаучной фантастики».

«Башнефть» с 2009 года принадлежала «Системе», но в 2014 году суд установил, что ее прежние владельцы (власти Башкирии) не имели права продавать компанию без одобрения федеральных властей. «Башнефть» национализировали, а в 2016 году ее приватизировала «Роснефть» за 329,7 млрд рублей.