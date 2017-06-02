Исполняющая обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко объявила, что покидает свой пост. Об этом она сама рассказала РИА Новости.

«Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», – заявила Вовненко, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее 2 июня «Фонтанка» со ссылкой на источники в Смольном сообщила, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился срочно подыскать замену Вовненко. По словам собеседника издания, в городской администрации считают, что «таким объектом может руководить только мужчина».

Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов сначала отказался комментировать публикацию «Фонтанки», однако позднее у себя в твиттере заявил, что это фейковая новость, и губернатор не давал никакого поручения искать нового руководителя музея.

https://twitter.com/Kibitov_Andrey/status/870546898389790720

Вовненко была представлена коллективу музея в качестве нового руководителя 31 мая. Сразу после этого в прессе и социальных сетях стали широко обсуждаться ее книги (Вовненко написала несколько любовных романов и книг для детей). До этого она работала заместителем главы отдела связей с общественностью музея «Исаакиевский собор», в международном отделе музея «Царское село», участвовала в проекте по восстановлению Янтарной комнаты.

Контракт предыдущего руководителя музея в Исаакии – Николая Бурова – истекает 5 июня. Он подал в отставку в том числе из-за несогласия с планами властей передать собор в пользование РПЦ.