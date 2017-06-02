Исполняющая обязанности директора музея «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко, вступившая в должность 31 мая, не подтвердила сообщения о том, что подала в отставку 2 июня. Об этом она сама заявила «Интерфаксу».

«Не подтверждаю. Я нахожусь на рабочем месте, работаю, подписываю документы», – сообщила Вовненко.

Ранее 2 июня она заявила РИА Новости, что покидает свой пост в Исаакии. «Я сама ухожу, сейчас пишу заявление. И очень счастлива от этого», – цитировало слова Вовненко агентство.

До этого «Фонтанка» со ссылкой на источники в администрации Санкт-Петербурга сообщила, что губернатор города Георгий Полтавченко поручил срочно найти нового руководителя музея Исаакиевского собора, так как, по словам собеседника издания, в Смольном считают, что «таким объектом может руководить только мужчина».

Заметка дополняется.