Сбой в работе British Airways, от которого пострадали 75 тысяч пассажиров, мог вызвать работник техподдержки, случайно отключивший электричество. Об этом пишет The Times.

При расследовании инцидента выяснилось, что сбой был связан с источником питания в дата центре. При этом в момент отключения источник питания работал в штатном режиме, поэтому специалисты предполагают, что причиной стал человеческий фактор.

27 мая British Airways отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик. Перебои не удалось устранить в первый день, они продолжались вплоть до 30 мая.

Сотрудник IT-отдела авиакомпании в рабочей переписке сообщал, что после отключения электричества его включили. Это было сделано без нужного контроля, что нанесло вред всей системе, уточняет Times.

Потери авиакомпании могут составить более 150 млн фунтов стерлингов.