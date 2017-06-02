Московская мэрия опубликовала данные по голосованию о сносе пятиэтажек. На карте, представленной на официальном сайте мэра Москвы, показано соотношение голосов «за» и «против» по каждому дому.

Пользователям предлагается ввести точный адрес своего дома, после чего появляется сообщение о том, какой процент квартир проголосовал и как именно. Данные представлены на 2 июня. Как часто они будут обновляться, пока неизвестно.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменении порядка учета голосов жителей домов, попавших под программу сноса. Теперь голоса «молчунов» будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным «за» снос дома или «против». Ранее подразумевалось, что голоса воздержавшихся будут идти в поддержку сноса пятиэтажки.

Московские власти 2 мая опубликовали список домов под снос. В их число вошли 4,5 тысячи пятиэтажек, голосование по ним пройдет с 15 мая по 15 июня. Собянин обещал, что жители хрущевок получат равноценные квартиры в тех же районах.