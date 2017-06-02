Медиакомпания Thomson Reuters и мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о партнерстве. Об этом сообщается в пресс-релизе сторон, поступившем в Republic 2 июня.

По условиям соглашения информационный контент Reuters может размещаться на площадках РЕН ТВ, «Пятого канала», в газете «Известия» и на новом интернет-портале IZ.ru. Финансовые условия соглашения не уточняются.

МИЦ «Известия» начал работу в июне 2017 года. О создании центра в апреле рассказала генеральный директор «Национальной медиа группа» (НМГ) Ольга Паскина. По ее словам, НМГ решила объединить выпуск новостей для нескольких СМИ.

Предполагалось, что МИЦ будет производить контент для РЕН ТВ, «Пятого канала» и «Известий», а возглавит центр гендиректор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Каждое СМИ, входящее в МИЦ, сохранит своего главного редактора и собственную редакционную политику.