На утренней панели Петербургского экономического форума, посвященной обсуждению технологии блокчейн, было не протолкнуться. Стульев не хватило, многие слушали стоя.

– Хочу, Сергей Николаевич, вас поздравить с успешной сессией, – обратился министр связи Николай Никифоров к модератору, в роли которого выступил глава ВЭБа Горьков.

Блокчейн, криптовалюты, финансовая система экономики будущего, – что ни говори, подобные вещи будоражат воображение российских чиновников. Первого вице-премьера Игоря Шувалова, среди прочих приглашенного в спикеры, хлебом не корми, дай порассуждать о вызовах времени и технологических трендах. По ходу сессии, правда, выяснилось, что мировым лидером по практическому применению блокчейн, сейчас является Грузия. В этом месте Горьков даже попросил автора сенсации Сергея Вавилова из BitFury Group погромче говорить в микрофон (да-да, именно Грузия, кто бы мог подумать?). Но не будем забывать, что представительная дискуссия о глобальных последствиях развития технологии происходила не в каком-то там Тбилиси, а здесь. Выступить на форуме прилетел Виталик Бутерин, создатель Ethereum и восходящая звезда технологического мира, в свои 23 года твердо знающий, что блокчейн все изменит – например, искоренит российскую коррупцию. На лицах зрителей читался неподдельный интерес к теме. Никифоров не лукавил: это был успех.

Тем временем по соседству проходила другая сессия, имевшая мало общего с описанным ажиотажем. Речь шла о перспективах рынка труда. Зал в лучшем случае был полупуст, но спикерам с трудом удавалось овладеть вниманием даже тех, кто пришел. Чем объяснить подобную несправедливость?