Любовь к исключительно сильному рублю? Она, конечно, совершенно советская. «В любой наш рубль были вложены труд, дерзания и помыслы слесаря и хлебороба, врача и бухгалтера, пастуха и летчика, ткача и секретаря райкома». Так писал сталинский министр финансов Арсений Зверев. Стабильный, золотой, неколебимый – что может быть лучше? Отголоски этого сознания докатились и до наших дней, когда в мае 2017 года Банк России выпустил докладную записку о пользе сильного рубля.

Раз так, стоит вспомнить, что сделал «сильный рубль» в России с 1995 года.

Апофеоз сильного рубля в 1998 году

В 1996–1998 годах проводилась политика закрепленного курса рубля. При темпах инфляции выше 14–27% и уровне процента выше 30–40% в 1997-м и первом полугодии 1998-го, курс рубля стоял, как штык, от 5,7 до 6,2 рублей за доллар. Быстро рос разрыв между реальным и номинальным эффективными курсами рубля – то есть соотношением рубля с валютами основных стран-торговых партнеров с учетом и без учета разницы в инфляции между Россией и этими странами. C 1995 года рубль де-факто усиливался к доллару во внутреннем обороте России. Каков результат? Неслыханная выгодность керри-трейда. Был открыт свободный доступ иностранцев на рынок ГКО–ОФЗ, к августу 1998 года спекулятивные нерезиденты держали 30–35% всего объема ГКО–ОФЗ. Внебиржевые обязательства банков по срочным сделкам с валютой кратно превышали кредиты, выданные экономике. Этот снежный ком – одна из сокровенных причин краха 1998 года.

А что происходило в реальной экономике? Осмысленно выгодно было импортировать все, что угодно, и бессмысленно – что-то делать в России. Приходил директор завода и говорил: «Нас давит импорт». Сто раз пресса 90-х писала, что рублю пора вниз. Эти разговоры прекратились сразу же после девальвации рубля в 1998–2000 годы. Во сколько раз? В 4 с лишним раза. Искусственно тяжелый рубль сам себя исправил – но взрывом, который прошелся по каждому.

Вы думаете, что это было 20 лет назад. Что это так далеко во времени и сегодня все по-другому? Вы глубоко ошибаетесь.