Основатель платежной системы Qiwi Андрей Романенко продал свою часть акций компании и ушел из совета директоров. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

«Оставил на память всего одну акцию. Буду наблюдать издалека за успехами компании!», – отметил он.

Романенко подчеркнул, что не занимался операционной деятельностью уже более четырех лет, и добавил, что сейчас «полностью поглощен другим проектом».

Как отметил бизнесмен, он планирует инвестировать только в те компании, где будет принимать активное участие в управлении и выборе объектов инвестиций.

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К 1 июня 2017 года весь российский бизнес должен перейти на кассовые аппараты нового типа, которые смогут в онлайн-режиме передавать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС) через оператора фискальных данных.

Одним из таких операторов выступает проект онлайн-касс Сбербанка «Эвотор ОФД», который возглавил Романенко. Сбербанку в «Эвоторе» принадлежит 40%, еще 30% – у производителя кассовых аппаратов «Атол», оставшейся частью владеют Романенко, его отец и их партнеры.