Установлена личность стрелявшего 1 июня в Киеве в Адама Осмаева, ранее обвинявшегося в подготовке покушения на президента России Владимира Путина. По данным источников «Фонтанки», это предприниматель из Санкт-Петербурга чеченского происхождения Артур Денисултанов.

Телеканал Еспресо.TV сообщил, что стрелявшего зовут Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго». «Фонтанка» указывает, что он не раз менял фамилию (Кринари, Курмакаев, Тищенко, Цебро). При Денисултанове был найден заграничный паспорт, выданный на Украине на имя Александра Дакара 1958 года рождения.

В 2009 году Денисултанова задерживали в Австрии по делу об убийстве Умара Исраилова, бывшего охранника главы Чечни Рамзана Кадырова. «Фонтанка» напоминает, что причастность Денисултанова доказать не удалось, его отправили в Россию, где в 2011 году осудили за кражу.

Глава украинской полиции Сергей Князев не подтвердил, но и не опроверг сведения об имени стрелявшего в Осмаева. «Подозреваемый задержан, сейчас он находится на стационарном лечении <…>. В настоящее время проводится его допрос. Я не буду акцентировать внимание на его фамилии, первой или второй, его личность будет установлена законным путем», – отметил Князев.

Покушение на Осмаева в Киеве совершил мужчина, который представился французским журналистом Алексом Вернером. На встрече с Осмаевым и его женой Аминой Окуевой «Вернер» достал пистолет и выстрелил Осмаеву в грудь, Окуева в ответ четырежды выстрелила в нападавшего.

В феврале 2015 года Осмаев возглавил добровольческий батальон имени Джохара Дудаева, участвовавший в конфликте в Донбассе на стороне украинских силовиков. В марте того же года «Комсомольская правда» опубликовала интервью с неназванным сотрудником ФСБ, в котором Осмаев назывался вероятным заказчиком убийства Бориса Немцова. Сам Осмаев заявлял, что не имеет к убийству Немцова никакого отношения.