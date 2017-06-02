Участие Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году «всем представляется разумным». Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова приводит «Интерфакс».

«Наверно, я выскажу общее мнение, что все ожидают, что господин Путин пойдет на выборы и выиграет их достаточно легко в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация», – сказал он.

Костин добавил, что Путина поддерживает «70 и больше процентов» населения. «При таком уровне поддержки, наверное, любой политический лидер просто не может не пойти на выборы, на мой взгляд», – отметил он.

@widget type=post-embed id=78289

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет планов и «раздумий» о предвыборной кампании.

15 мая Путина спросили, не пришло ли время озвучить решение об участии в выборах. «Нет», – сказал президент.

Как рассказали собеседники РБК в феврале, «все понимают», что Путин пойдет на президентские выборы и это будет его последний срок. При этом он должен набрать максимальное число голосов.