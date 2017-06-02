Вчера президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств снова говорил о том, как некие «монополисты» борются с Россией, мешая ей занять свое место в мировой политике и защищать собственные интересы. Подобная точка зрения, доминирующая в правящей элите, постепенно превращается в нечто совсем привычное: доминантные внешние силы накручивают русофобию, пытаются ограничить возможности России путем ее сдерживания. А цель Запада, исходя из этой точки зрения, – не купировать угрозу, которой нет, а повысить собственную геополитическую конкурентоспособность, сознательно ослабить Россию, вплоть до ее территориального разрушения. Владимир Путин в такой ситуации берет на себя своеобразную роль мировой оппозиции, пытающейся бороться с монополизмом правящего мирового режима.
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