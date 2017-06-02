Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиться всеобщей цифровой грамотности. Такое предложение он высказал во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляцию которого ведет «Дождь».

«Намерены кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики, а по сути нам предстоит решить более широкую задачу, задачу национального уровня – добиться всеобщей цифровой грамотности», – сказал он.

Для этого, по его мнению, нужно усовершенствовать систему образования как в школах, так и в университетах.

Правительство подготовило программу развития цифровой экономики, добавил президент.

Ранее 2 июня первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал журналистам, что Путин «заболел» цифровой экономикой. Накануне Путин якобы до поздней ночи обсуждал новые технологии с членами правительства и Администрации президента.

ПМЭФ начался 1 июня. Президент традиционно выступает на второй день форума. Собравшихся на его выступление зрителей Путин поприветствовал словом «Вольно!».

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