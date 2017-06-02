В Новочеркасске правозащитнице Валентине Череватенко предъявили первое в России обвинение о «злостном» неисполнении закона об иностранных агентах. Об этом сообщает «Медиазона».

Череватенко выступает председателем правозащитной организации «Союз “Женщины Дона”». Дело на нее завели по статье 330.1 УК РФ (злостное уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством РФ о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента). Максимальное наказание по этой статье – два года лишения свободы.

Сама Череватенко рассказала, что следствие велось год, и добавила, что не признает свою вину. «Мы защищались и продолжаем защищаться. Дела находятся в Европейском суде», – отметила она.

По словам правозащитницы, обвинения предъявили ей лично, а не организации в целом. При этом Череватенко подчеркнула, что не принимает никаких решений одна.

«Союз “Женщины Дона”» был включен Минюстом в реестр «иностранных агентов» в 2014 году. Череватенко также возглавляет Фонд содействия развитию гражданского общества и правам человека. Организацию включили в список НКО-иностранных агентов в 2015 году.