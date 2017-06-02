Внеочередные выборы в Великобритании 8 июня, которые премьер Тереза Мэй затеяла, чтобы упрочить свои позиции в премьерском кресле, могут обернуться для консерваторов утратой власти. За время недолгой предвыборной кампании лейбористы смогли ликвидировать двукратное отставание. Судя по последним данным соцопросов, консерваторы рискуют потерять парламентское большинство, а у лидера лейбористов Джереми Корбина, которого собственные однопартийцы еще недавно называли «неизбираемым», появился шанс стать премьером.

Расстановка сил

По результатам опроса YouGov от 31 мая, правящая партия консерваторов опережает лейбористов всего на 3%. В начале кампании консервативную партию поддерживали 48% британцев, лейбористов – лишь 24%, но за полтора месяца им удалось повысить рейтинг доверия избирателей до 39%. Рейтинг доверия премьер-министру Терезе Мэй и вовсе обрушился – с 52% до 17%.