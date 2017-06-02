Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении российского подразделения сервиса для вызова такси Gett. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено из-за нарушения компанией конкуренции на рынке, которое выразилось в распространении информации, «вводящей в заблуждение относительно стоимости услуг компании».

На сегодняшний день Gett работает в 72 городах России. Помимо России, сервис предоставляет свои услуги в США, Великобритании и Израиле.

Заметка дополняется.