В 20 российских регионах появятся площадки, подобные образовательному центру «Сириус», который создал фонд виолончелиста Сергея Ролдугина «Талант и успех». Об этом рассказала руководитель фонда Елена Шмелева, ее слова приводит ТАСС.

«Центр “Сириус” системно работает с педагогами в 32 регионах РФ, из них 20 регионов уже заявили о том, что в ближайшие год-два откроют центры по выявлению одаренных детей по модели “Сириуса”», – пояснила она.

Шмелева отметила, что соглашения о создании таких центров уже подписаны со Свердловской, Томской областями, республикой Дагестан, Ульяновской областью, Коми и Приморским краем.

Ранее «Сириус» подписал соглашение с «Яндексом» о создании дистанционной образовательной среды для одаренных школьников «Сириус Онлайн».

В начале мая стало известно, что фонд Ролдугина «Талант и успех» в четыре раза сократил свои траты. Так, в 2016 году фонд потратил 2,5 млрд рублей по сравнению с 9,7 млрд рублей в 2015. В самой организации рассказали, что основные средства идут на пребывание школьников в центре «Сириус» в Сочи.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин пригрозил прекратить финансовую поддержку «Таланта и успеха», так как, по мнению главы государства, организация неэффективно использует бюджетные деньги.

Ролдугин – давний друг Путина, об этом сам глава государства рассказывал в апреле 2016 года. Имя музыканта фигурировало в «панамском архиве», у него обнаружили $2 млрд в офшорах.