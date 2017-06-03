Кажется вопрос, связанный со смертью Лоры Палмер (вернее с последствиями этой смерти), с выходом нового сезона сериала «Твин Пикс» снова становится актуальным. Правда, шутники из интернета немедленно присоединили к этому вопросу второй – «Что за чушь я смотрю?». Но этот вопрос можно было задать и по поводу серий 90-х годов. Дэвид Линч никогда не останавливался лишь на детективной составляющей, вплетая элементы мистического и необъяснимого в сюжет сериала.

Такая связь детектива и мистики далеко не случайна Уже у родоначальников жанра Эдгара По и Конан Дойля детективные истории соприкасались с повествованиями о сверхъестественном, иногда переходя друг в друга.