Электронные трудовые книжки начнут вводиться в России с 1 января 2018 года. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказала вице-премьер Ольга Голодец.
По ее словам, Минтруд «очень активно на эту тему работает», и до внедрения системы электронных книжек всем сторонам (в том числе работодателям и профсоюзам) следует прийти к согласию. Голодец отметила, что эта услуга очень востребована.
Министр труда Максим Топилин в середине мая говорил, что пилотный проект по организации электронных трудовых книжек Минтруд реализует вместе со Сбербанком. Тогда сроки не назывались.
Заметка дополняется.
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