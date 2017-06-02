Электронные трудовые книжки начнут вводиться в России с 1 января 2018 года. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказала вице-премьер Ольга Голодец.

По ее словам, Минтруд «очень активно на эту тему работает», и до внедрения системы электронных книжек всем сторонам (в том числе работодателям и профсоюзам) следует прийти к согласию. Голодец отметила, что эта услуга очень востребована.

Министр труда Максим Топилин в середине мая говорил, что пилотный проект по организации электронных трудовых книжек Минтруд реализует вместе со Сбербанком. Тогда сроки не назывались.

Заметка дополняется.