Официальное заявление о выходе из Парижского климатического соглашения, сделанное Дональдом Трампом в розовом саду Белого Дома в 23 часа по московскому времени 1 июня, знаменует, возможно, самый фундаментальный сдвиг в определении нового места США в современном мире. И дело даже не в том, от каких именно обязательств отказываются США, а в том, как отреагировали на это решение другие страны. Судя по всему, лидеры государств и бизнеса готовы придерживаться намеченных целей вне зависимости от кульбита, осуществленного американскими властями.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru